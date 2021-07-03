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В Украинской Православной Церкви издали книгу про известного афонского подвижника старца Иосифа Ватопедского на украинском языке.

Фото: БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», книга «Старец Иофиф Ватопедский» была переведена и напечатана к 100-летию со дня его рождения.

«1 июля 1921 года родился ученик великого исихаста ХХ века, преподобного Иосифа Исихаста, старец Иосиф Ватопедский. 1 июля 2009 года, в день своего рождения он и почил.

Первый том рассказывает о жизни выдающегося старца, силами которого и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед», - говорится в сообщении фонда.

Автор книги - игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем. 

Как отмечается, издание является совместным проектом Львовской епархии УПЦ, святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».
ForUm

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