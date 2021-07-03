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Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-2Д (Великий поход-2Д – ред.), на борту которой находились пять спутников. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 3 июля.

Указано, что запуск состоялся в 10:51 по местному времени (05:51 по Киеву – ред.) с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

На борту ракеты-носителя находился спутник Цзилинь-1 01B, три спутника Цзилинь-1 Гаофэн-03D и один спутник Синшидай-10.

Нынешний запуск стал 376-м по счету для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Позже стало известно, что спутники были успешно выведены на орбиту.
ForUm

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