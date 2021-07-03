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Пограничники в аэропорту Харьков пресекли попытку незаконного ввоза в Украину партии бриллиантов и изделий из золота на общую сумму 4,5 млн гривен. Об этом вечером в пятницу, 2 июля, сообщила Госпогранслужба.

Указано, что сотрудники Харьковского погранотряда провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

«В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, золотую цепочку весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса», – говорится в сообщеии.

На обнародованном видео сотрудница погранслужбы рассказала, что часть драгоценностей нашли у мужчины в карманах брюк.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн", – добавили в погранведомстве.
ForUm

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