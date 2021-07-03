По состоянию на утро субботы в мире от COVID-19 умерло уже почти четыре млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 183,849,133 человека, из них выздоровели 168,276,644 лица. Количество умерших возросло до 3,979,872.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,580,198), Индия (30,501,189), Бразилия (18,687,469), Франция (5,780,648), Россия (5,780,648), Турция (5,435,831), Великобритания (4,855,169) и Аргентина (4,512,439).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (621,161), Бразилии (522,068) и Индии (401,068).