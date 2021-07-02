Под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) состоялись переговоры, на которых 130 государств поддержали введение международной системы налогообложения для крупных корпораций.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОЭСР.

«После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», - заявил генсек организации Матиас Корман.

Как отметили в ОЭСР, из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год.

Как отметили в организации, чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы. Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%.

«Разработанный пакет документов призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность», — отметили в пресс-службе ОЭСР.