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В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе, это может произойти через несколько месяцев. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

«Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области», - заявил Резников.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

 

 
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