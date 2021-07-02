С начала временной оккупации в 2014 году против религиозных организаций и верующих в Крыму было открыто 125 административных дел, общая сумма штрафов в которых превышает 600 тыс. грн, сообщает Крымская правозащитная группа.

«В целом на конец июня Крымская правозащитная группа зафиксировала 125 административных производств по ст. 5.26 КоАП РФ за якобы незаконную миссионерскую деятельность с общей суммой штрафов 1 613 500 рублей (602,3 тыс. грн - ред.)», - говорится в сообщении.

В частности, 1 июня «мировой судья» Уллубий Исаев оштрафовал на 30 тыс. рублей (11 200 грн) Церковь христиан веры евангельской «Свет мира» - якобы за незаконную миссионерскую деятельность.

8 июня «мировой судья» Светлана Власова оштрафовала имама мусульманской религиозной общины из Алушты Юсуфа Аширова на 5 тыс. рублей (1870 грн) за проведение намаза без разрешения «Духовного управления мусульман Крыма».

Отмечается, что в мае 2021 года эта «судья» оштрафовала ту же общину на 30 тыс. рублей за хранение в мечети религиозной литературы.

Крымская правозащитная группа напоминает, что такие действия оккупационных властей являются нарушением как IV Женевской конвенции, так и Европейской конвенции по правам человека, а именно - статьи 9, которая касается свободы мысли, совести и религии.