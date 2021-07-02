За прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Зайцево российские оккупанты обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Талаковки оккупанты применяли минометы 120-го калибра.
У Широкино вооруженные формирования РФ дважды обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российские наемники применяли минометы 120-го калибра.
Неподалеку Победы российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Новоалександровка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.
Также, оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 2 июля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
В районе Золотого-4 враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
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