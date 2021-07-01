Украинские COVID-сертификаты, которые сегодня начинают выдавать в тестовом режиме, будут признаваться в Европейском Союзе, но многие страны еще не разрешили въезд украинцам в период пандемии коронавирусной болезни.

Как передает УНИАН, об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина сказал на пресс-конференции.

«30 июня международные COVID-сертификаты, которые будут выдаваться в Украине, внесены в Европейский репозитария сертификатов. То есть их содержание будет соответствовать тому, что сейчас принято в Евросоюзе», - подчеркнул Родина.

Он отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел провели большую работу, чтобы согласовать все необходимые элементы украинских сертификатов, чтобы эти сертификаты были действительными в странах Европы.

Также Родина отметил, что в Украине с сегодняшнего дня, с 1 июля, началась пилотная эксплуатация в тестовом режиме так называемых «ковидных сертификатов».

«Это документ, который будет генерироваться в приложении «Действие» или на портале «Дия». Для того чтобы его сгенерировать, человек должен пройти полный курс вакцинации и дать запрос в «Дие» для генерирования этого сертификата», - рассказал он.

Родина посоветовал гражданам подробно ознакомиться с условиями въезда в другие страны перед тем, как отправляться в путешествие, поскольку наличие COVID-сертификата не является автоматической предпосылкой для въезда в другие страны, каждая из которых может устанавливать свои, отдельные требования на въезд.

«С этим сертификатом, при тех условиях, которые есть в каждой стране, можно ехать, но перед тем внимательно посмотреть, какие же другие условия. Ни ковидный сертификат, ни международное свидетельство не являются достаточным и единственным документом, чтобы въехать в страну», - сказал он.

По его словам, украинские сертификаты будут выдавать по трем признакам.

Во-первых, те, кто прошел полный курс вакцинации, на следующий день могут сгенерировать сертификат в приложении «Дие». Такие сертификаты будут действовать 180 дней.

«Обратите внимание, некоторые страны как условие въезда определяют, что должен пройти определенный период, например 14 дней, после последней вакцинации. Это означает, что даже если человек сгенерирует сертификат и поедет в эту страну, то ее могут не впустить, поскольку еще не прошло 14 дней или тот период, который предусмотрен», - подчеркнул Родина.

Во-вторых, сертификат может выдаваться тем, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

«Действие этого сертификата, выданного по причине отрицательного теста – 72 часа с момента забора материала, не с момента получения результата», - уточнил Родина.

В-третьих, сертификат может выдаваться тем, кто переболел COVID-19 и соответствующие данные были введены в электронную систему. Действие этого сертификата - 180 дней.

Ролина отметил, что с условиями въезда в каждую конкретную страну можно ознакомиться на ресурсе с интерактивной онлайн-картой, там четко прописывается, какие справки надо иметь для въезда и какие категории граждан могут въехать в страну. Также он добавил, что сейчас довольно много стран еще не разрешают въезд для украинцев.