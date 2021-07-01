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Верховная Рада в целом поддержала закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму.

За закон «О признании утратившим силу Закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» №5502 -д, проголосовало 328 народных депутатов, передает Укринформ.

Закон признает утратившим силу Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», и вносит изменения и дополнения в законы Украины «Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», «О нотариате», «О бесплатной правовой помощи», «О государственных лотереях в Украине».

Закон отменяет режим свободной экономической зоны «Крым» на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Кроме того, закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Этот закон вступает в силу через 3 месяца со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
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