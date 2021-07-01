Верховная Рада Украины переименовала поселок городского типа Новгородское (Бахмутский район Донецкой области) в Нью-Йорк. Принятие соответствующего проекта постановления №5081 в четверг поддержал 301 народный депутат.

Ранее Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к Верховной Раде с представлением о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк.

Поселок городского типа Новгородское входит в состав Торецкой городской территориальной общины и находится в 42 км от районного центра города Бахмут.

На момент инициирования вопроса о переименовании поселок был административным центром Новгородского поселкового совета. В поселке проживает около 12 тыс. жителей. В нем расположена железнодорожная станция Фенольная на линии «Константиновка-Ясиноватая». В поселке находится Дзержинский фенольный завод.

Переименование пгт Новгородское инициировали его жители с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

До 1951 года поселок действительно назывался Нью-Йорк, под этим именем он упоминается в драме Виктора Некрасова «В родном городе».

Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами (представителями одной из протестантских деноминаций). В советское время (до 1931 года) меннониты были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия «Нью-Йорк» пгт Новгородское основывается на положении статьи 5 закона «О географических названиях», согласно которому переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае «необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий». Также Институт указывает, что переименование президиумом Верховной Рады 19 октября 1951 года Нью-Йорк в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии.

Меннонитство - одна из протестантских деноминаций, называемая по имени основателя, Менно Симонса (1496-1561), голландца по происхождению. Меннониты появились в России в 1789 году, когда императрица Екатерина II выделила им для заселения пустующие земли на юге Украины. В 1854 году появились колонии меннонитов в Поволжье. Российские меннониты составляли этнорелигиозную группу немецкого происхождения. К настоящему времени практически слились с русскими баптистами.