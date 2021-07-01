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Вакцина от коронавируса, разработанная немецкой фармкомпанией Curevac, по итогам испытаний оказалась эффективной менее чем на 50%.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.

30 июня компания объявила, что средняя эффективность вакцины во всех возрастных группах составила 48%.

Это существенно меньше, чем у других препаратов, которые уже используются в ЕС и США.

В возрастной группе 18-60 лет вакцина оказалась на 53% эффективной в предотвращении заболевания с какими-либо симптомами, и на 77% - в предотвращении умеренного и тяжелого течения, и обеспечила полную защиту от госпитализаций и летальных исходов.

В то же время данные из группы 60+ в компании назвали пока недостаточными для того, чтобы определить эффективность.

В исследовании принимали участие около 40 000 волонтеров из стран Европы и Латинской Америки.

При этом из проанализированных 204 случаев заболевания коронавируса среди вакцинированных волонтеров 86% относились к мутировавшим вариантам.

Вакцина Curevac сделана по технологии мРНК, так же, как немецко-американская BioNTech/Pfizer и американская Moderna.
ForUm

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