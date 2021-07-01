Аномальная жара в западной Канаде спровоцировала 486 внезапных смертей в Британской Колумбии за пять дней, что почти в три раза выше средних показателей.

Об этом заявила коронерская служба Британской Колумбии, сообщает Укринформ со ссылкой на CBC.

Главный коронер Лайза Лапуант отметила, что обычно в этот период фиксируют 165 внезапных смертей. По ее мнению, большинство случаев связаны с жарой, но это еще не подтвердили.

По словам Лапуант, большинство умерших в последние дни жили одни, а их тела были обнаружены в душных непроветриваемых помещениях.

Главный коронер предположила, что в ближайшее время число умерших будет расти.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким людей, ставших жертвами аномальной жары, передает ВВС.

Отмечается, что по всей Северной Америке были зафиксированы аномально высокие температуры. В частности, в американском штате Орегон жертвами сильной жары стали по меньшей мере 63 человека.

В некоторых регионах Канады температура достигла почти +50 градусов по Цельсию. В среду вечером город Литтон, Британская Колумбия, был эвакуирован из-за пожара, вызванного аномальной погодой.

Жаркая волна обусловлена ​​куполом высокого давления, нависающим над северо-западом США и Канадой.