также в разделеПроисшествия
В ДТП на Ривненщине погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы 10
ООС: Боевики 10 раз нарушали «тишину», без потерь 10
На Львов снова обрушилась буря 37
В пансионате на Арабатской Стрелке застрелился полицейский 21
На Днестре нашли тело мужчины, который спас своих детей и утонул 29
На Львовщине во время конфликта на дороге водитель выстрелил в лицо мужчине 16
В Харькове неизвестный подстрелил мужчину 10
Под Тернополем вторые сутки горит крупная свалка 210
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции 11
МИД подтвердил гибель украинского моряка при пожаре на судне MSС MESSINA 17
В Польше напали на группу украинцев: разговаривали на украинском 21
ООС: Раненый военный – в тяжелом состоянии 14
В Индийском океане в результате пожара на судне погиб моряк из Одессы 46
В Турции в ДТП пострадали туристы из Украины 21
В Украине непогода обесточила 109 населенных пунктов 14
Вчера боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня 31
От удара молнии в Житомирской области сгорел дом 13
Во Львове во время забега умер 23-летний бегун 20

30 июня, около 22:00, на улице Перекопской в Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Работники управления патрульной полиции в Херсонской области начали розыск беглеца и установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту Департамент патрульной полиции начал служебное расследование. Непосредственного руководителя и виновника происшествия отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ДТП начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги