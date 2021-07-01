30 июня, около 22:00, на улице Перекопской в Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, и скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Работники управления патрульной полиции в Херсонской области начали розыск беглеца и установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту Департамент патрульной полиции начал служебное расследование. Непосредственного руководителя и виновника происшествия отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ДТП начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия.