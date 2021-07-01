За прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, говорится в сводке ООС.

У Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды осуществляли обстрел украинских позиций из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

А у Красногоровки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты дважды обстреливали наши позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Орехово противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 1 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы наши военные открывали огонь.