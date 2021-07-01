также в разделеОбщество
Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах пропуска с Украиной
Укрзализныця возобновляет сообщение со Словакией 10
В РФ заявили о задержании последователей «украинских радикалов» 15
Венедиктова забрала «департамент войны» себе 15
В Украине из-за непогоды задерживается ряд поездов 13
Найдены документы ОУН о провозглашении Украинского государства в 1941 году 17
Украинские болельщики не смогут поехать на матч с Англией в Рим 89
Укрпочта: С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС 12
В Украине – 705 новых случаев COVID и 1719 выздоровлений 15
Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС повысили пенсии 14
30 июня. Картина дня 15
Минздрав пока не планирует вакцинировать детей 12
Июль начнется в Украине дождями и грозами 25
На Луганщине разоблачили «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО 26
Apple официально открыла офис в Украине 38
СБУ предотвратила вывоз за границу крупной партии культурных ценностей 19
В Киеве сломали нос одиозному «Топазу» 45
Чиновники пытались довести до банкротства стратегическое химпредприятие 27

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры пресечен сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина весом брутто почти 57 кг, контрабандно перемещенной через государственную границу (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Как сообщил Офис генпрокурора, правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина скрытых от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами. Наркотик прибыл из Республики Эквадор. Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долл. США.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги