Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры пресечен сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина весом брутто почти 57 кг, контрабандно перемещенной через государственную границу (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Как сообщил Офис генпрокурора, правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина скрытых от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами. Наркотик прибыл из Республики Эквадор. Стоимость изъятой партии кокаина на «черном рынке» составляет ориентировочно 10 млн долл. США.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.