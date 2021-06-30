также в разделеСпорт
Гол Довбика стал рекордным в истории чемпионатов Европы 37
Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы 80
Обнародован стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией 13
Ломаченко вернулся на ринг победой над Накатани 35
Назначена дата доя Усик - Джошуа 16
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках 18
Назван соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020 34
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2020 467
С теннисистки Ястремской сняли дисквалификацию 19
Евро-2020: Украина проиграла Австрии 45
Сегодня сборная Украины сыграет с Австрией 160
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020 36
Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020 45
Евро-2020: Эриксен находится в стабильном состоянии 27
На Евро-2020 футболист сборной Дании пережил остановку сердца 42
В первом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию 55
Сборная Украины планирует играть в новой форме в первом матче Евро-2020 52
УЕФА объяснил, почему требует убрать с формы слоган «Героям слава!» 168

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, который был травмирован во время матча между Швецией и Украиной, по данным первичного медосмотра повредил сразу нескольких мышц ноги, также есть подозрение на повреждение крестовидных связок, сообщил пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский.

«После жуткого столкновения в матче Швеция - Украина игрок покинул поле с помощью медиков. Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после проведения МРТ, однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, что не позволит Артему сыграть в ближайшее время», - сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Учитывая это, было оперативно принято решение отправить Беседина в Киев для обследования и лечения его в клубе. Сегодня утром чартер с Артемом на борту приземлился в столице Украины.

После обследования стало известно, что разрыва связок колена, как боялись врачи, у Артема, к счастью, нет. Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
0
Теги