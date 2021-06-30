Нападающий сборной Украины Артем Беседин, который был травмирован во время матча между Швецией и Украиной, по данным первичного медосмотра повредил сразу нескольких мышц ноги, также есть подозрение на повреждение крестовидных связок, сообщил пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский.

«После жуткого столкновения в матче Швеция - Украина игрок покинул поле с помощью медиков. Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после проведения МРТ, однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, что не позволит Артему сыграть в ближайшее время», - сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Учитывая это, было оперативно принято решение отправить Беседина в Киев для обследования и лечения его в клубе. Сегодня утром чартер с Артемом на борту приземлился в столице Украины.

После обследования стало известно, что разрыва связок колена, как боялись врачи, у Артема, к счастью, нет. Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановления. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев.