С 1 июля украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 30 июня.

«Эта норма закреплена в Конституции, но фактически была невозможной из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. Завтра его не будет и в Украине», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что введение рынка земли является важным шагом для защиты прав украинского фермерства. По его словам, предполагается реализация механизма преимущественного права на приобретение участка, который арендуют аграрии.

«Земельная реформа предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Поэтому кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что все транзакции будут идти через банк, а все договоры будут проверяться нотариусами. В свою очередь Министерство аграрной политики и продовольствия уже начало информационную кампанию по разъяснению преимуществ и деталей работы рынка земли.