также в разделеЭкономика
Назначен новый постпред МВФ в Украине 8
Рада приняла закон о платежных услугах 25
«Открытое небо» с ЕС начнет действовать еще до ратификации 20
В Минэнерго анонсировали снижение тарифа на электроэнергию для малообеспеченных 25
Госдолг Украины увеличился до $91,52 миллиарда 17
За год средняя зарплата в Украине увеличилась на 28% 12
На украинских АЗС выросли центы на топливо 29
Украина хочет запретить импорт молока из Беларуси 14
Газ в Европе подорожал после отказа Газпрома увеличивать транзит через Украину 28
В Украине прогнозируют удешевление авиаперелетов после подписания соглашения об «открытом небе» с ЕС 13
Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения 29
Газпром не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на время ремонтов 20
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% 10
Минэкономики: Теневая экономика в 2020 выросла до 30% ВВП 31
Смелянский будет возглавлять Укрпочту еще два года 12
«ПриватБанк» стабильно работает после сбоя 15
В Минсоцполитике прокомментировали поднятие минимальной пенсии 19
В работе ПриватБанка произошел сбой 38

С 1 июля украинцы станут настоящими хозяевами своей земли, ведь смогут не просто ею владеть, но и свободно распоряжаться, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 30 июня.

«Эта норма закреплена в Конституции, но фактически была невозможной из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. Завтра его не будет и в Украине», - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что введение рынка земли является важным шагом для защиты прав украинского фермерства. По его словам, предполагается реализация механизма преимущественного права на приобретение участка, который арендуют аграрии.

«Земельная реформа предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Поэтому кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что все транзакции будут идти через банк, а все договоры будут проверяться нотариусами. В свою очередь Министерство аграрной политики и продовольствия уже начало информационную кампанию по разъяснению преимуществ и деталей работы рынка земли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
11
Теги