Сейчас сделать прививку от коронавируса могут только украинцы, которые старше 18 лет. Вакцинация в стране происходит по утвержденной дорожной карте.

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, передает УНИАН.

«Сначала вакцинировались люди, которые имеют критический риск заболеть. Сейчас четвертый этап — это люди «60-52» и люди «18-59» с хроническими заболеваниями. На пятом этапе будут вакцинироваться люди 18+. Пока дорожной картой прививки младших не предвидится», — подчеркнул он.

Следует заметить, что Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Впрочем, по словам Родины, в Украине пока это не предусмотрено, ведь надо выполнить прописаны пять этапов.

«В процессе дорожная карта пересматривается. Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время и будет расширен круг людей, подлежащих вакцинации», — говорит Роман Родина.

Он отметил, что сейчас страны работают над тем, как быть с детьми и подростками, которых вакцинируют. Ведь сейчас некоторые страны мира пускают к себе только тех, кто получил две дозы прививки. Это касается и малолетних. «Будут двусторонние соглашения. Все эти подробности там прописываются», - рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.