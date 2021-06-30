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Члены Кабинета Министров принимают участие в очередном заседании правительства в форме сборной Украины по футболу, сообщает Укринформ.

«Я поздравляю и благодарю ребят и тренеров за эту победу. Такие вещи мотивируют, такие вещи объединяют страну, которая всем сердцем болела и болеет за нашу команду», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг в матче за выход в четвертьфинал Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко на арене «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) в дополнительное время вырвали победу над национальной командой Швеции - 2:1.

Александр Зинченко на 27-й минуте вывел сборную Украины вперед после результативного паса Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте Эмиль Форсберг благодаря рикошету восстановил паритет в матче.

А судьбу противостояния на последних секундах второго экстра-тайма решил победный удар Артема Довбика (120+2).

С 99-й минуты сборная Швеции играла в меньшинстве: за грубую игру против Артема Беседина красную карточку получил Маркус Даниэльсон.

Таким образом, сборная Украины в четвертьфинале на Олимпийском стадионе в Риме встретится с командой Англии, которая в свою очередь победила сборную Германии - 2:0.

Матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли».
ForUm

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