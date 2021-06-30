В Московском районе Харькова в результате стрельбы был ранен 31-летний мужчина, сообщает пресс-служба областной полиции.

30 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Родниковой неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину. В результате 31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По городу введена в действие полицейская операция «Сирена».

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции №2.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.