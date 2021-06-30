также в разделеОбщество
В Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой 36
В Украине зафиксировано 633 новых случая COVID-19 12
Счетная палата: Днепр находится на грани экологической катастрофы 23
МИД предложило открыть перспективу членства в ЕС в рамках «Восточного партнерства» 10
Тренды в наружке 2021: какими должны быть билборды 100
29 июня. Картина дня 18
Рада повысила пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы 13
Кравчук перенес операцию на сердце 28
В ВСУ допустили, что корабли Украины и НАТО могут пройти у берегов Крыма 95
Во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина 11
С 1 июля в Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней 14
ВР приняла за основу проект закона о национальном сопротивлении 13
В Украине задержали международного мошенника 17
Минцифры: ЕС признает «ковидные» сертификаты Украины до конца лета 17
ЕСПЧ назвал дату слушания дела против РФ по Донбассу 13
В Польше украинец получил 11 лет тюрьмы за контрабанду гашиша 25
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в июле 42
Педагогам могут запретить работать без прививки от COVID 12

В официальном аккаунте международных учений Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец ВМС США USS Ross якобы появлялся у берегов оккупированного Крыма, сообщает «Европейская правда».

«Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений», - говорится в заявлении.

Перед тем вечером 29 июня некоторые российские СМИ написали, что эсминец якобы появился в акватории Черного моря возле берегов оккупированного Крыма.

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходят международные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых являются США и Украина. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.

Ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море для участия в учениях 26 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги