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За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.

Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 30 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
ForUm

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