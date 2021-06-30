За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.
Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 30 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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