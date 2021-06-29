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Первый президент Украины 87-летний Леонид Кравчук, который вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции, перенес операцию на сердце, сообщает «Страна» со ссылкой на источник в окружении Кравчука.

Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате. Он восстанавливается после операции.

По словам источника, врачи говорят, что первый президент Украины чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

Тем временем советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил информацию о том, что сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Подробности состояния здоровья Кравчука Арестович комментировать отказался, сославшись на личную просьбу первого президента.

«Сам факт операции подтверждаю. Операция была сегодня. Но все подробности - это личное дело Леонида Макаровича и его семьи. Вопросы самочувствия он ещё перед операцией попросил меня не комментировать», - сообщил Арестович.

 
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