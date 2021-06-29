На Харьковщине в Изюме 28 июня прошла первая часть крестного хода Украинской Православной Церкви с чудотворной Песчанской иконой Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, духовенство и верующие молились о мире и благосостоянии в Украине.

Из Вознесенского кафедрального собора молитвенное шествие, которое возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей, прошло в Преображенский храм.

Вторая часть крестного хода состоится 4 июля в 11.00. Крестный ход пройдет от Преображенского до Крестовоздвиженского храма

*** В предании об иконе говорится следующее: Образ был явлен великому святителю Иоасафу, епископу Белгородскому. В 1754 году, незадолго до своей кончины, святитель увидел во сне, будто он в одной из осматриваемых им церквей в притворе на куче мусора нашел икону Богоматери с Младенцем, от которой исходило сияние. Тут же он услышал: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма. Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в сор».

Епископ обнаружил увиденную во сне икону в Воскресенской церкви в городе Изюме Харьковской губернии. Образ служил в притворе перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. По святительскому повелению икона была помещена в большой киот и поставлена в подходящее для нее место. Более трех дней прожил святитель Иоасаф в Изюме, и каждое утро и вечер приходил он в Воскресенскую церковь и молился перед образом Божией Матери.

В 1792 году Воскресенская церковь вместе с находящейся там иконой была перенесена из замостья (городское предместье) в более высокую местность - на Пески.

Слух о чудесном явлении быстро распространился среди верующих. К чудотворной иконе стали стекаться толпы богомольцев.