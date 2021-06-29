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Во время потасовок в центре Киева между правоохранителями и участниками движения #SaveФОП, никто не пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня, 29 июня, согласно поданной в местные органы заявке от общественной организации, в центральной части города проводится акция с массовым участием граждан. На месте находятся сотрудники полиции, которые следят за правопорядком.

Несмотря на превентивные меры, во время акции несколько участников совершили с правоохранителями потасовку, которые прекратили противоправные действия. Во время столкновений никто не пострадал, информация о пострадавших в полицию не поступала.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействие в выполнении ими служебных обязанностей.
ForUm

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