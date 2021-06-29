Смирение возникает из доверия Богу.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит отметил, что ключ к смирению — «в правильном отношении к себе, окружающим, миру; если человек «нащупает» тот единственно верный алгоритм, способ проживания, общения, взаимодействия, он будет спокоен и счастлив».

«Все подсказки и прямые указания, как этого достичь, есть в Священном Писании. Они многогранны и разнообразны. От простых повелительных указов до скрытых, завуалированных советов и наставлений, которые требуют напряжения ума, сердца, внимания для понимания их. При этом каждый может найти сказанное лично для него», — продолжил архиерей.

«И эта универсальность Писания позволяет абсолютно всем людям погрузиться в его Божественную стихию — каждому на свою глубину. Как на море: кто умеет хорошо плавать — уплывает далеко от берега, ищет глубину; кто пока не научился или не хочет учиться — остаётся на мели и барахтается там», — провёл параллель владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что смирение возникает из доверия Богу. «Чем больше доверия Богу, тем смиреннее человек. Смирение — это полный отрыв от себя, своих возможностей, планов, установок. Существует только один план — во всём и всегда доверять Богу, верить в Его благое руководство и святую волю. Это сделать и легко, и очень трудно одновременно. Легко тем, кто полностью «перезагрузится» на спасительную волну. Это требует волевого усилия и искреннего желания. Тот же, кто будет держаться за старое, хоть в малом, тот будет постоянно мучиться и страдать. Здесь не может быть полумер. Или жизнь по новым правилам с Богом, по Его воле, или жизнь по своей воле и своему желанию», — подчеркнул архиерей.

По его словам, кто не делает этот решающий, судьбоносный выбор, а пытается выбрать что-то среднее, «тот пожинает плоды своего упрямства и своеволия; и винить в этом будет некого — только себя самого».

«Смиренная душа — успокоившаяся, не мятущаяся душа», — добавил митрополит Антоний и в завершение привёл слова преподобного Силуана Афонского: «Смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна».