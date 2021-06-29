Киберспециалисты Управления СБУ в Харьковской области установили местонахождение и задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщается на странице облуправления в Facebook.

32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собирали деньги на лечение. В апреле 2016 молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осужден к 15 годам лишения свободы.

Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днипре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.