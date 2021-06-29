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В Министерстве цифровой трансформации Украины ждут, что Украина и Европейский Союз взаимно признают «ковидные» сертификаты до конца лета нынешнего года.

Об этом сказал первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб во время выступления на первом дне IТ-недели Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает Укринформ.

«Что касается «ковидных» сертификатов, Европейский Союз движется чуть быстрее, чем обычно, поэтому это еще, безусловно, актуальная тема в мировом масштабе. Мы ожидаем, что по оптимистическим прогнозам взаимное признание у нас состоится до конца лета. Мы этого ждем», - заявил Вискуб.

Он добавил, что также в этом году ведомство ждет взаимного признания электронных подписей. По его словам, это может произойти уже осенью.
ForUm

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