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Для части граждан вакцинация против коронавируса должна стать обязательной, в частности - для работников сферы образования и обслуживания.

Такое мнение высказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью изданию Лига.

«У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно сложно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека», - указал он, комментируя возможность введения наказаний за отказ от прививки.

По словам санврача, график вакцинации до конца года уже сформирован. В Минздраве видят количество и тип вакцин, которые приедут в страну.

«Для нас основная идеология на 100% обеспечить не только первой дозой, но и второй. Когда вакцину доставляют в центр вакцинации, рассчитывают так, чтобы мы имели аналогичное резервное количество для второй дозы. Когда это урегулировали, появилась инициатива открыть полноценные центры массовой вакцинации», - пояснил Кузин.

Кроме того, санврач выступил за недопуск в школу и другие учебные заведения детей, не имеющих прививки от коронавируса.
ForUm

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