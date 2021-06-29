Власти Чехии официально потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах во Врбетице.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на iDNES.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом.

Чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

Министерство внутренних дел подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы в Врбетице. 350 миллионов крон пойдут для муниципалитетов и региона и 300 миллионов для отдельных граждан.

Суммы для муниципалитетов распределяются в зависимости от расстояния от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.

Каждый житель, включая детей, постоянно проживающих в пяти муниципалитетах, должен иметь право на получение определенной суммы, размер которой также зависит от определенных условий.

Наибольшая сумма в 300 крон предлагается на период неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года, что было опасной ситуацией с прямой угрозой.

МИД РФ счел требования вымогательством.

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями», - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.