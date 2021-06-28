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С давних времен была возложена особая миссия на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», митрополит Антоний (Паканич) рассказал об истории, смысле и главных задачах для верующих в период Петрового поста.

«В «Апостольском предании» III века, раскрывающем перед нами во всей полноте картину жизни Церкви в тот период, существует упоминание о Петровом посте. В то время этот пост восполнял, компенсировал Великий пост всем тем верующим, кто не смог соблюсти Его перед Пасхой», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что Петров пост не является таким строгим, как Великий. Однако это не повод его игнорировать.

«На протяжении 50 дней после Пасхи поститься считалось невозможным. «Петровским» пост наименовался позднее, и его смысловым центром стало подражание апостолам в их служении, которые постом и молитвой готовились к своей величайшей миссии — проповеди Евангелия», — объяснил владыка.

«Во все дни поста, кроме среды и пятницы, разрешается вкушать рыбу. Болеющие, беременные и люди в возрасте могут поститься не так строго, как предписано в Уставе. Благодаря летнему сезону, на который выпадает пост, можно активно использовать для приготовлений блюд овощи, грибы, ягоды и фрукты», — добавил архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, какие цели можно поставить для себя в этот период.

«С давних времен была возложена особая миссия на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост, данному предписанию можно следовать и в наши дни. Это прекрасная возможность довести до ума начатое и незаконченное до Пасхи. Простить ближнего, измениться самому, помочь нуждающемуся, побороть зло и увеличить хоть на йоту добро, в первую очередь в своем сердце», — подчеркнул архиерей.

По словам митрополита Антония, каждому верующему в течении поста важно «пройти дорогой апостолов — пережить Воскресение Господа, Его Вознесение, ощутить единство Троицы» и выполнить завещанное апостолами наставление «радости, благодарности, и непрестанной молитвы — плодов Духа Святаго, которые нам заповедано стяжать всю свою жизнь».
ForUm

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