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Тьерри Мариани, который является ключевым пророссийским политиком во Франции и бывал в оккупированном Крыму, проиграл на региональных выборах.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Тьерри Мариани, который шел на выборы от правопопулистского «Национального объединения» Марин Ле Пен в регионе Прованс-Лазурный берег, с 42,7% голосов оказался на втором месте - хотя по итогам предыдущего тура претендовал на победу.

В первом туре Прованс-Лазурный берег стал единственным регионом страны, где кандидат «Национального объединения» набрал больше всего голосов: за Мариани проголосовали 36,38% избирателей, тогда как его ключевой конкурент Рено Мюзелье с «Объединения правых» получил 31,9%.

После этого против него объединились все другие кандидаты и во 2-м туре Мюзелье победил, набрав убедительные 57,3%.

«По итогам кампании победила коалиционная система, что не делает чести нашим соперникам», - прокомментировал итоги Мариани, которого цитирует France Bleu. Он заявил также, что победе Мюзелье способствовала низкая явка на выборах.

Ранее в 2017 году Тьерри Мариани проиграл на парламентских выборах. После этого он отошел от собственной партии и присоединился к политсиле Марин Ле Пен (которую до того критиковал). В 2019 году Мариани был избран по списку «Национального объединения» в Европарламент, но стремился вернуться в национальную политику.

Тьерри Мариани является сторонником президента РФ Владимира Путина, женат на россиянке и возглавляет Ассоциацию «Франко-российский диалог». В 2017-2018 годах он, до возвращения в политику, был членом «этического комитета» российского пропагандистского канала RT.

Летом 2020 Мариани возглавил делегацию нескольких французских евродепутатов, которые поехали в оккупированный Крым для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. После этого еще трое французских евродепутатов попали под санкции Украины. Сам Мариани под санкциями еще с 2015 года. Напомним, Европарламент тогда дистанцировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией.
ForUm

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