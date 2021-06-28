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Сегодня в регионе Черного моря начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуются Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

Об этом сообщают ВМС США в Twitter, передает УНИАН.

В ходе учений отработают различные боевые сценарии, среди которых - столкновение десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

Учения будут проходить с 28 июня по 10 июля 2021 года. К ним будут привлекаться силы и подразделения Военно-Морских, Воздушных, Сухопутных войск ВСУ, Сил специальных операций ВСУ, Сил поддержки ВСУ, Сил обороны.

 
ForUm

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