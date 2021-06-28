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За прошедшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа «Орлан-10») с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемниках Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 28 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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