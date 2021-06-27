В Индии ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило правительство столицы Индии Дели.

Правительство Дели сообщило об улучшении ситуации с коронавирусом и разрешило проводить банкеты и посещать спортзалы и центры йоги.

Проведение свадеб в банкетных, брачных залах и отелях разрешено с участием 50 человек. Тренажерные залы и центры йоги могут быть заполнены посетилтелями на 50%.

Ослабление карантинных ограничений вступит в силу уже с понедельника с 5.00 утра.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Дели уточняет, что браки будут по-прежнему разрешены в судах или домах с максимальным количеством человек 20 человек при строгом соблюдении норм поведения, соответствующих COVID.

"Кроме того, браки также будут разрешены в банкетных залах, залах для бракосочетаний, отелях с максимальной вместимостью 50 человек и при условии строгого соблюдения норм поведения, касающихся COVID", - говорится в приказе.

При этом владельцев банкетных и брачных залов предупредили, что они несут ответственность за обеспечение строгого соблюдения правил поведения. Во время банкетов посетители обязаны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

"В случае обнаружения любого нарушения будут приняты строгие меры наказания/уголовного преследования против владельца помещения, а также против отдельного лица. Помещения будут немедленно опечатаны", - предупреждает правительство.

Также согласно приказу, гимназиям и институтам йоги в городе будет разрешено открыться с пропускной способностью до 50 процентов.

Школы, колледжи и образовательные учреждения, кинотеатры, мультиплексы, бассейны, развлекательные парки и парки развлечений останутся закрытыми, а банкетные залы для любых целей, кроме свадеб, останутся запрещенными.

Напомним, Кабмин ужесточил карантинные нормы из-за распространения штамма «Дельта».