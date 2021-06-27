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В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса. В МИД отметили, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

«Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому „трудно понять“ последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация — испытанное средство распространения шовинистической идеологии „русского мира“, элемент российских гибридных тактик против соседних государств», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.

По словам Николенко, в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью.

«РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права», — сказал Николенко.

В МИД считают, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе, поскольку даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть «карту русского гражданства». Фактически это российская бомба замедленного действия, считает дипломат.

«По нашим данным, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта», — добавил Николенко.
ForUm

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