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Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке. Стороны могут достигнуть компромисса в рамках общего пакета предложений.

Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа.
ForUm

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