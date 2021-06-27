Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает NBC.
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана
Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает NBC.
Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке. Стороны могут достигнуть компромисса в рамках общего пакета предложений.
Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа.
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