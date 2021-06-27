В Киеве 27 июня ожидаются грозы, град и шквалы ветра 19−24 м/с ( І уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
В КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Сообщается, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника Киевавтодора.
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