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В Киеве 27 июня ожидаются грозы, град и шквалы ветра 19−24 м/с ( І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

В КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сообщается, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника Киевавтодора.
ForUm

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