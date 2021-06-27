27 июня в Лас-Вегасе (США) на арене Virgin Hotel состоялся матч между украинским боксером Василием Ломаченко и японцем Масаеси Накатани.

На 9 раунде судья остановил бой. Василий Ломаченко победил техническим нокаутом.

Помимо радости от успешного возвращения в ринг, украинец поделился мыслями относительно реванша с Теофимо Лопесом, которому он проиграл все свои чемпионские пояса в легком весе.

🎥 Because we know you’re craving a look at that finish from the Ringside Cam.



(oooweee 😮) #LomaNakatani pic.twitter.com/7AHIfaQC2X — Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021

«Я рад тому, что вернулся с победой. Я все сделал так, как было поставлено моей командой, у нас была стратегия, и я победил и снова в строю.

Все увидели – я доказал, что нужно провести реванш с Лопесом. Все видели, как я победил и все хотят этого реванша. Давайте его организуем.

Его следующий бой с Камбососом, но что после этого? Декабрь, январь, февраль – я жду предложений. Я рад, если они действительного готовы после этого поединка организовать реванш. Этого хотим мы и этого хотят все фанаты бокса.

Была стратегия работать вторым номером из-за того, что рост и длина рук Накатани не позволили бы мне действовать первым. Я должен был работать на контратаках, и у меня это получалось.

Чувствую себя хорошо и счастлив, что выполнил задачу, которую поставил мне отец, что придерживался выстроенной стратегии. Она принесла нам победу», - сказал Ломаченко сразу после боя с Накатани.