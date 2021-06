На 9 раунде судья остановил бой. Василий Ломаченко победил техническим нокаутом.

Помимо радости от успешного возвращения в ринг, украинец поделился мыслями относительно реванша с Теофимо Лопесом, которому он проиграл все свои чемпионские пояса в легком весе.

