Трамп заявив Зеленському, що Путін може розпочати мирні переговори за умови обговорення здачі української території, - Bloomberg

Президент США оптимістично оцінив шанси на припинення вогню в Україні після зустрічі Віткоффа та Путіна.

Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс", що він зустрінеться з т. зв. президентом Росії Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом в спробі досягти миру між двома країнами.

"Ця дорога була довгою і залишається довгою, але є хороший шанс, що дуже скоро відбудеться зустріч", - сказав Трамп журналістам у середу в Овальному кабінеті.

Трамп повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту під час телефонної розмови раніше в середу, в яку також входив Зеленський. Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню, за словами кількох людей, які знали про дзвінок. Він також припустив, що Путін буде відкритий для вступу в мирні переговори в обмін на обговорення "земельних обмінів", інформує Bloomberg.

Трамп сказав журналістам, що не хоче описувати події як "прорив", але сказав, що вважає, що втрати від війни сильно впливають на обох лідерів.

"Це жахлива ситуація, ми хочемо, щоб її зупинили", - сказав президент США.

Зусилля зі скликання зустрічі трьох лідерів відбулися через кілька годин після того, як Путін приймав спеціального посланця США Стіва Віткоффа протягом трьох годин дискусій у Москві.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що зустріч буде залежати від досягнення достатнього прогресу в напрямку короткого припинення вогню, який буде використовуватися для завершення війни. Він визнав, що будуть необхідні територіальні поступки як з боку Росії, так і з боку України, попередив, що все ще є "багато перешкод для подолання", і попередив, що зустріч може бути здійснена лише наступного тижня.

"Я думаю, що у нас є краще розуміння умов, за яких Росія буде готова закінчити війну, ми тепер повинні порівняти це з тим, що українці і наші європейські союзники, але українці насамперед, звичайно, готові прийняти", - сказав Рубіо в інтерв'ю Fox Business.

Російський президент претендує на українські райони Криму, Донецьку, Луганську, Запоріжжя та Херсон, хоча його війська наразі не окуповують всі ці території.

Раніше США пропонували визнати Крим, який Кремль незаконно анексував у 2014 році, як частину будь-якої угоди, і фактично поступитися контролем над частинами інших українських регіонів, які займає Росія. В рамках попередніх пропозицій в Україну буде повернуто контроль над районами Запоріжжя та Херсона.

Трамп сказав, що місце для саміту ще не визначено, але Близький Схід є одним з ймовірних місць для зустрічі на рівні лідерів. Ще в травні, під час візиту Трампа в країни Перської затоки, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував прийняти лідерів.

Незважаючи на те, що Білий дім сигналізував про прогрес на переговорах, президент та інші чиновники підтвердили свою прихильність введенню додаткових тарифів на торгових партнерів, які придбали російську енергетику, в спробі чинити тиск на Москву.