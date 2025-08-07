Умова Трампа: зустріч з Путіним лише після згоди на переговори із Зеленським

Президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Володимиром Путіним тільки в тому разі, якщо російський лідер погодиться на переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив неназваний представник Білого дому в коментарі виданню New York Post.

«Путін має зустрітися із Зеленським, щоб зустріч [з Трампом] відбулася. Місце зустрічі ще не визначено», — цитує видання слова посадовця.

Заява Білого дому прозвучала після того, як російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що зустріч Путіна та Трампа нібито вже погоджена і має відбутися наступного тижня.

Путін також заявив, що не проти зустрітися із Зеленським, але для цього, за його словами, мають скластися «відповідні умови».

ForUA.com нагадує, у Кремлі підтвердили, що Путін і Трамп зустрінуться протягом кількох днів. Путін готовий до переговорів в обмін на обговорення можливих територіальних поступок

Раніше CNN повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним, але ризикує потрапити в його пастку. Причини, з яких російський диктатор Володимир Путін продовжує війну проти України, набагато вагоміші, ніж будь-які стимули, які може дати йому президент США Дональд Трамп, щоб її зупинити.