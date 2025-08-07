Прокурори Полтавщини оголосили 18 підозр посадовцям: Збитки сягають майже пів мільярда гривень

Прокурори Полтавської області повідомили про підозру 18 посадовцям та керівникам підприємств у зловживанні бюджетними коштами та злочинах у сфері екології. Загальна сума завданих збитків становить майже 490 мільйонів гривень. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Серед виявлених злочинів:

Незаконний видобуток корисних копалин. Колишні керівники комунального підприємства Новооржицької громади видобували корисні копалини без спеціальних дозволів, завдавши державі збитків на понад 450 мільйонів гривень.

Заволодіння бюджетними коштами. Директор приватного підприємства та інженер з технагляду привласнили понад 10,4 мільйона гривень під час робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища. Крім того, підозру отримали директор приватної компанії та керівник комунального підприємства, які заволоділи 4 мільйонами гривень під час ремонту сектора для поховань загиблих військовослужбовців.

Службова недбалість та забруднення довкілля. Посадова особа Макухівського сміттєзвалища, внаслідок недбалості, допустила пожежі, що призвело до забруднення повітря та завдало шкоди екології на суму понад 9,9 мільйона гривень.

Також підозри оголосили колишній головній бухгалтерці Третьої міської клінічної поліклініки Полтави за незаконне нарахування собі та заступнику 4 мільйонів гривень зарплати, а також посадовцям Гоголівської селищної ради, Нехворощанської сільради, Департаменту екології Полтавської ОДА та інших підприємств.

Наразі прокурори готують клопотання до суду для обрання запобіжних заходів та арешту майна підозрюваних.