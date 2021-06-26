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Миссия ОБСЕ зафиксировала, что неподалеку оккупированного поселка Голубовское Луганской области российские вооруженные формирования удлиняют ранее выкопанные траншеи.

Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине в пятницу, 25 июня.

Наблюдатели указывают, что ориентировочно за один километр от окраин неподконтрольного Украине поселка Голубовское, что в Луганской области, БПЛА зафиксировал 22-метровое удлинение траншеи с юго-запада на северо-восток. Этого продолжения не было зафиксировано в предыдущем отчете от 15 мая.

Кроме того, в поле примерно в двух километрах дальше беспилотник зафиксировал 37-метровое удлинение траншеи (не зафиксировано по данным наблюдения от 24 января).

По оценке СММ, оба удлинение объединяли имеющиеся траншеи вооруженных формирований РФ.

«Эти удлинения траншей были выкопаны в районах, где расстояние между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины составляет от 150 метров до 400 метров», — отмечают наблюдатели.
ForUm

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