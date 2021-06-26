Корпорация Microsoft сообщила о новой атаке российской группировки хакеров Nobelium. Их также обвиняют в масштабном взломе программного обеспечения SolarWinds в 2020 году.
Об этом сообщает Центр аналитики угроз Microsoft.
По его данным, хакеры пытались атаковать пользователей из 36 стран, включая США (45%), Великобританию (10%), Канаду и Германию. Целью злоумышленников стали IТ-компании, правительственные учреждения, неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы.
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