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Посольство США в Украине в День крымскотатарского флага призвало РФ уважать свои обязательства по минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.

«В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по минским договоренностями и требуем прекращения оккупации Крыма», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Впервые он был отмечен в 2010 году по инициативе Крымского Молодежного центра и других молодежных организаций.

29 августа 2010 года на III сессии V Курултая крымскотатарского народа было принято решение отмечать День национального флага 26 июня - в день открытия II Курултая.
ForUm

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