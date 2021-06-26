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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 205 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook.

«+205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 213 235). 1 летальный случай от вируса (всего 5187). +210 преодолели коронавирус (всего 2041 44)», - написал Кличко.

По его словам, за сутки заболели:

• 114 женщин в возрасте от 18 до 81 лет

• 81 мужчина в возрасте от 19 до 71 лет

• 6 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 4 мальчика от 1 до 14 лет

Также сообщается, что в больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом. А также 57 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (39), Днепровском (34) и в Оболонском (28)», - сообщил мэр.

Напомним, за сутки в Украине обнаружили 756 новых случаев COVID-19.
ForUm

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