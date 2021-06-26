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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может никогда не одобрить российскую вакцину от коронавируса Спутник V.

Как сообщает CNBC, ожидалось, что EMA завершит проверку российского препарата и вынесет решение в мае или июне. Однако одобрение было отложено из-за того, что производители пропустили крайний срок подачи данных 10 июня.

«Российская вакцина Спутник V, возможно, никогда не получит одобрение EMA», — сказал Драги.

Также он поставил под сомнение китайскую вакцину от компании Sinovac, отметив, что препарат не работает в полной мере.

«Китайская вакцина проявила себя недостаточно. Это видно из опыта Чили по борьбе с эпидемией», — отметил он.

Напомним, Испания отменяет обязательное ношение масок на улице.
ForUm

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