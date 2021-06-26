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Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился подробностями организации боя чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО).

По словам функционера, стороны согласовали дату поединка. Бой назначен на 25 сентября.

«Мне не хочу сейчас говорить, что мы сделаем официальное заявление на протяжении двух недель. Вам это все уже надоело. Дата боя Усика и Джошуа - 25 сентября», - сказал Хирн на своей странице в Instagram.

Ожидается, что бой Усик - Джошуа состоится на одном из стадионов в Лондоне.
ForUm

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