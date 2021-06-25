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Киев де-факто уже разорвал связи с Донбассом и будет печально, если украинские власти решили оформить это и де-юре. Такое мнение в пятницу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о «стене» с Донбассом, передает ТАСС.

«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства», - сказал представитель Кремля.

Он констатировал, что «все связи [Киева с Донбассом] де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством». «Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление», - отметил Песков.

«Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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